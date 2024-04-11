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Сегодня, 19:20

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в пятом матче и вышел вперед в серии Кубка Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент
Игроки «Металлурга» и «Автомобилиста».
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» дома победил «Автомобилист» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 5:2.

За магнитогорский клуб хет-трик оформил Денис Зернов, еще по голу на счету Даниила Вовченко и Игоря Гераськина. У екатеринбургской команды отличились Анатолий Голышев и Кирилл Воробьев.

После пяти матчей «Металлург» ведет в серии со счетом 3-2. Шестая встреча пройдет 13 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Пятый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы: Зернов — 6 (Орехов, Силантьев), 9:50 — 1:0. Зернов — 7 (Силантьев), 19:40 — 2:0. Голышев — 9 (Баранцев, Зборовский), 37:26 — 2:1. Воробьев — 1 (Макеев, Голышев), 42:54 — 2:2. Вовченко — 2 (бол., Петунин, Гераськин), 46:36 — 3:2. Зернов — 8 (Канцеров, Еременко), 56:52 — 4:2. Гераськин — 4 (п.в., Карпов, Маклюков), 59:58 — 5:2.

Вратари: Набоков — Аликин (57:09 — 57:47, 58:16 — 59:58).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (12+9+11) — 38 (11+11+16).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

11 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 3-2

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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