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Сегодня, 13:34

«Металлург» интересуется Самоновым, Пыленковым и Гераськиным

Михаил Зислис
Обозреватель
Игорь Гераськин.
Фото ХК «Северсталь»
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По информации «СЭ», «Металлург» заинтересован в приглашении игроков «Северстали» — вратаря Александра Самонова, защитника Даниила Пыленкова, нападающего Игоря Гераськина.

Напомним, что сегодня «Магнитка» объявила о двухлетнем контракте с бывшим тренером череповчан Андреем Разиным.

27-летний Самонов по ходу минувшего сезона перешел в «Северсталь» из СКА. В общей сложности он провел 33 матча в регулярном чемпионате, одержал 19 побед в среднем пропуская по 2,39 шайб за встречу.

22-летний Пыленков также перебрался в череповецкий клуб из СКА. На его счету 21 (4+17) очко за 40 игр регулярки. В плей-офф он набрал 5 (1+4) баллов за 7 матчей.

24-летний Гераськин в 66 матчах чемпионата набрал 43 (14+29) очка, а в плей-офф — 0+5 в 7 встречах.

Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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