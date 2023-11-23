Хет-трик Петунина и 5 голевых передач Михайлиса принесли «Металлургу» победу над «Трактором»

«Металлург» дома обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.

Хет-трик за хозяев оформил Александр Петунин. Еще по одной шайбе забросили Робин Пресс, Данила Юров и Никита Михайлис. Также на счету последнего 5 голевых передач.

Дублем за челябинцев отличился Мэдисон Бауи. Одна шайба в активе Виталия Кравцова.

Магнитогорцы с 50 очками после 35 матчей лидируют в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» (40 очков) идет пятым на «Востоке» после 34 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)

Голы: Пресс — 4 (Маклюков, Михайлис), 1:18 — 1:0. Юров — 9 (Петунин, Михайлис), 10:20 — 2:0. Петунин — 7 (Михайлис, Зернов), 23:23 — 3:0. Михайлис — 9 (бол., Пресс, Джонсон), 33:34 — 4:0. Петунин — 8 (Юров, Михайлис), 44:22 — 5:0. Бауи — 2 (Калинин, Дер-Аргучинцев), 54:52 — 5:1. Кравцов — 8 (Телегин, Шабанов), 56:13 — 5:2. Бауи — 3 (бол., Бурдасов, Дер-Аргучинцев), 58:19 — 5:3. Петунин — 9 (п.в., Юров, Михайлис), 59:45 — 6:3.

Вратари: Набоков — Подскребалин (Фукале, 23:23, Подскребалин, 54:52, Фукале, 56:13, 58:14 — 58:19, 58:34 — 59:45).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (10+10+10) — 35 (7+15+13).

Судьи: Гофман, Шувалов.

23 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.