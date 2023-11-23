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Сегодня, 19:26

«Салават Юлаев» прервал 10-матчевую победную серию «Авангарда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Авангард» на выезде проиграл «Салавату Юлаеву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.

Победу уфимцам принесли голы Матвея Гуськова, Владислава Ефремова и Павла Коледова.

Единственную шайбу омичей забросил Рид Буше.

У «Авангарда» прервалась 10-матчевая серия побед. С 47 очками омичи занимают второе место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (41 очко) идет четвертым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Гуськов — 1 (В. Лещенко), 4:27 — 1:0. Ефремов — 5 (Ливо), 20:55 — 2:0. Коледов — 3 (Ефремов, Кулемин), 27:39 — 3:0. Буше — 25 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 50:25 — 3:1.

Вратари: Самонов — Мишуров (Проскуряков, 27:39, 59:17).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 35 (15+16+4) — 37 (4+10+23).

Судьи: Акузовский, Раминг.

23 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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