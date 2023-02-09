Гол Хмелевского в овертайме принес «Салавату Юлаеву» победу над «Куньлунем»

«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе победителей забитыми голами отметились нападающие Данил Алалыкин и Артем Пименов.

За «Куньлунь» шайбы забросили форвард Паркер Фу и защитник Зак Лесли.

Автором победного гола в овертайме стал нападающий Александер Хмелевский.

«Салават Юлаев» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке на «Западе» — 48 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Алалыкин — 9 (Пустозеров), 3:04 — 1:0. Пименов — 4 (Шмелев, Кулемин), 3:57 — 2:0. Фу — 15 (Юрчо, Лесли), 29:47 — 2:1. Лесли — 8 (Юрчо), 58:08 — 2:2. Хмелевский — 22 (Науменков, Кадейкин), 61:40 — 3:2.

Вратари: Ежов — Смит (58:03 — 58:08).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (10+6+12+1) — 18 (7+8+3+0).

Судьи: Овчинников, Щенев.

9 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 6287 зрителей.