Мичков провел первую тренировку после возвращения в «Сочи»

Сегодня, 10:27
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков провел первую тренировку в новой команде. 11 сентября главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил, что форвард переходит в сочинский клуб на правах аренды.
В прошлом сезоне Мичков уже играл в аренде за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.
В текущем сезоне 18-летний хоккеист принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут, и не набрал ни одного очка. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала россиянина под общим седьмым номером.
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