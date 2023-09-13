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Сегодня, 10:00

СКА вне зоны плей-офф. Live c Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Live «СЭ».
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Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный» в 12.00.

Главные темы:

— СКА вне зоны плей-офф на старте сезона

— идеальное начало чемпионата от «Торпедо»

— классный хоккей «Магнитки» Разина

— Мичков вернулся в «Сочи»

— нестабильный «Авангард»

Хоккей
КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Куньлунь РС 6 4 2 8
3 Спартак 5 3 2 6
4 Динамо М 5 3 2 6
5 Локомотив 5 3 2 6
6 ЦСКА 5 2 3 5
7 Динамо Мн 5 2 3 5
8 Северсталь 3 2 1 4
9 СКА 5 2 3 4
10 Сочи 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Трактор 5 2 3 5
6 Сал. Юлаев 4 2 2 4
7 Лада 5 2 3 4
8 Амур 5 2 3 4
9 Сибирь 4 2 2 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
3.09
4.09
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11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
13.09 15:30
Сибирь – Амур
 - : -
13.09 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
13.09 19:30
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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