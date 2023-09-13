СКА вне зоны плей-офф. Live c Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный» в 12.00.

Главные темы:

— СКА вне зоны плей-офф на старте сезона

— идеальное начало чемпионата от «Торпедо»

— классный хоккей «Магнитки» Разина

— Мичков вернулся в «Сочи»

— нестабильный «Авангард»