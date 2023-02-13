Мичков рассказал, чем отличается игра «Сочи» от СКА

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о выступления за южан, куда был отдан в аренду из СКА.

— В чем главная особенность игры в «Сочи»?

— Когда я только пришел, понял, что отличается стиль игры в СКА и «Сочи». В «Сочи» надо лучше играть в обороне, чтобы быстрее переключаться в атаку. СКА — более атакующая команда, которая забивает много голов. Когда перешел в «Сочи», уделил больше внимания игре в обороне. За короткое время мне нужно было научиться этому делу: играть на своем месте, возвращаться назад. Всем ребятам здесь непросто играть в обороне. Надо помогать друг другу, всегда идти в спаренный отбор, чтобы дружно обороняться. Если будет все хорошо с обороной, то в атаке мы свое забьем.

— Раньше у вас были проблемы с игрой в обороне?

— В КХЛ взрослый хоккей. Все немного по-другому. Отличаются тренерские запросы. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что от меня хочет тренер в обороне. Старался выполнять каждую просьбу и прислушивался к каждой установке.