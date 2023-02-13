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Сегодня, 13:45

Мичков рассказал, чему его научила игра в ВХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
Матвей Мичков в составе «СКА-Невы».
Фото ХК «СКА-Нева»
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от выступления за фарм-клуб СКА «СКА-Неву», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге.

— Чему по хоккейному научило время в ВХЛ?

— Я вернулся в ВХЛ после неприятной травмы. Сразу начал забивать и отдавать передачи. ВХЛ, прежде всего, научила тому, что мелкая ошибка с мужиками может значить многое. В разных командах есть премии и так далее. Каждый игрок выкладывается на максимум. Все бьются за свою семью и за то, чтобы ее обеспечить. Никто сдаваться просто так не будет. В детском или юношеском хоккее человек может не побежать в оборону. В ВХЛ такого нет. Все игры интересные и тяжелые. Всегда надо выкладываться на сто процентов. Всегда хотелось победить.

— Вы говорили, что готовы сыграть за «Капитан» в плей-офф МХЛ. Но ведь можно встретиться со знакомыми из «СКА-1946». Что будет значить для вас эта серия?

— Играть за «Капитан» готов. Если скажут играть в МХЛ, то буду делать все возможное, чтобы выиграть Кубок Харламова.

Матвей Мичков. «Каждый мой гол, каждый момент обсуждался и обсуждается». Главный талант России Мичков — о популярности

Хоккей
Матвей Мичков
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