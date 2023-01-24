Михаил Варнаков стал 25-м игроком, принявшим участие во всех 15 сезонах КХЛ

Нападающий «Локомотива» Михаил Варнаков дебютировал в нынешнем сезоне в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя». Форвард стал 25-м игроком, принявшим участие во всех 15 сезонах КХЛ. Вратарь: Василий Кошечкин. Защитники: Евгений Бирюков, Дмитрий Вишневский, Георгий Мишарин, Григорий Панин, Никита Пивцакин, Яков Рылов, Василий Токранов. Нападающие: Егор Аверин, Михаил Варнаков, Владимир Галузин, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Вячеслав Литовченко, Денис Мосалев, Кирилл Петров, Алексей Потапов, Степан Санников, Дмитрий Саюстов, Роман Старченко, Андрей Стась, Петр Хохряков, Вадим Шипачев.