Михайлис оценил предсезонную подготовку «Металлурга»

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис оценил предсезонную подготовку в новой команде. Этим летом хоккеист перешел из «Барыса» в магнитогорский клуб.

— Ты перешел от Скабелки к Разину. Это сложно или легко?

— Мы все профессионалы, подстраиваемся. Это моя работа, поэтому ничего сложного.

— К «Металлургу» также присоединились Максим Мухаметов и Валерий Орехов. Можно сказать, что это теперь базовый клуб сборной Казахстана?

— Да, это свои ребята. Но я многих и из Магнитогорска раньше знал, поэтому переход легко дался. Две тройки полностью составлены из молодёжи, все ребята молодцы. По игре и не скажешь, что молодые.

— Джонсон и Ди все еще не приехали, когда их ждать?

— Думаю, уже скоро, цитирует Михайлиса Metaratings.ru.

В новом сезоне КХЛ «Металлург» стартует с гостевого матча против «Автомобилиста». Игра пройдет 2 сентября.