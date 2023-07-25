Михайлис заявил, что рассматривал вариант продолжения карьеры в НХЛ

Нападающий Никита Михайлис, перешедший в межсезонье из «Барыса» в магнитогорский «Металлург» в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему не поехал в Северную Америку.

— Несколько сезонов говорится об интересе к вам из Северной Америки. Вы могли уехать в НХЛ этим летом?

— Был один вариант. Недели две думал о нем. Мне дали контракт, но по условиям немного не совпадало с тем, что мы планировали.

— Вам предложили двусторонний контракт, а вы хотели односторонний?

— Да. Была неопределенность. Поэтому принял более уверенное решение.

Полностью интервью Михайлиса «СЭ» читайте здесь