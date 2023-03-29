Михайлов: «Федотову надо сначала демобилизоваться, а потом выбирать, куда переходить: в ЦСКА, в «Динамо», в «Спартак» или в НХЛ»

Бывший хоккеист Борис Михайлов отреагировал на желание ЦСКА вернуть вратаря Ивана Федотова после скандала с призывом игрока в армию.

«Никто не знает, почему его призвали в армию. Возможно, ЦСКА устроил все это из-за того, что Федотов захотел пойти в НХЛ, возможно, какая-то другая причина была. Никто подробности не знает. Нормально ли звучит со стороны ЦСКА желание клуба вернуть Федотова после данной истории? Вот когда он демобилизуется из армии, тогда и будем разговаривать. Если хочет, пусть едет в НХЛ, ему надо сначала демобилизоваться, а потом выбирать, куда переходить: в ЦСКА, в «Динамо», в «Спартак» или в НХЛ.

Не будет ли странным его возвращение в ЦСКА после случившегося? Не знаю, мне не кажется. Это в характере каждого человека, надо знать, насколько он, предположим, обиделся на ЦСКА, насколько ЦСКА не смог его защитить и т. д. Я к этому могу относиться так, а Федотов — по-другому. Еще раз говорю: не надо делить шкуру убитого медведя», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Михайлова.