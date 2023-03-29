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Сегодня, 00:14

Михайлов: «Федотову надо сначала демобилизоваться, а потом выбирать, куда переходить: в ЦСКА, в «Динамо», в «Спартак» или в НХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший хоккеист Борис Михайлов отреагировал на желание ЦСКА вернуть вратаря Ивана Федотова после скандала с призывом игрока в армию.

«Никто не знает, почему его призвали в армию. Возможно, ЦСКА устроил все это из-за того, что Федотов захотел пойти в НХЛ, возможно, какая-то другая причина была. Никто подробности не знает. Нормально ли звучит со стороны ЦСКА желание клуба вернуть Федотова после данной истории? Вот когда он демобилизуется из армии, тогда и будем разговаривать. Если хочет, пусть едет в НХЛ, ему надо сначала демобилизоваться, а потом выбирать, куда переходить: в ЦСКА, в «Динамо», в «Спартак» или в НХЛ.

Не будет ли странным его возвращение в ЦСКА после случившегося? Не знаю, мне не кажется. Это в характере каждого человека, надо знать, насколько он, предположим, обиделся на ЦСКА, насколько ЦСКА не смог его защитить и т. д. Я к этому могу относиться так, а Федотов — по-другому. Еще раз говорю: не надо делить шкуру убитого медведя», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Михайлова.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/03/28/mihajlov-o-vozmozhnom-vozvrashhenii-fedotova-v-cska-nado-znat-naskolko-on-obidelsja-na-cska
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
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