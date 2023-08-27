Миллер заявил, что перед СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о задачах СКА на сезон-2023/24 в КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга 27 августа проводит презентацию в поселке Ленинское.

«СКА — это один из символов Петербурга. Города, который умеет хранить и преумножать традиции. Одна из традиций Санкт-Петербурга — ставить амбициозные цели. В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель — выиграть Кубок Гагарина. А как известно, правильно поставленная цель — это половина успеха. Вторая половина успеха — верить. Верить, что сплав опыта и молодости на хоккейной площадке, профессионализм тренерского штаба, горящие глаза и победный настрой помогут достигнуть этой цели. Мы с вами увидим яркую, мощную, результативную игру команды. Только вперед! А «Газпром» всегда рядом», — сказал Миллер.

В прошедшем сезоне СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, в котором уступил ЦСКА (2-4 в серии). В последний раз петербуржцы выигрывали Кубок Гагарина в 2017 году.