Миллер заявил, что перед СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина

Сегодня, 13:20
Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о задачах СКА на сезон-2023/24 в КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга 27 августа проводит презентацию в поселке Ленинское.
«СКА — это один из символов Петербурга. Города, который умеет хранить и преумножать традиции. Одна из традиций Санкт-Петербурга — ставить амбициозные цели. В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель — выиграть Кубок Гагарина. А как известно, правильно поставленная цель — это половина успеха. Вторая половина успеха — верить. Верить, что сплав опыта и молодости на хоккейной площадке, профессионализм тренерского штаба, горящие глаза и победный настрой помогут достигнуть этой цели. Мы с вами увидим яркую, мощную, результативную игру команды. Только вперед! А «Газпром» всегда рядом», — сказал Миллер.
В прошедшем сезоне СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, в котором уступил ЦСКА (2-4 в серии). В последний раз петербуржцы выигрывали Кубок Гагарина в 2017 году.
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|Торпедо
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|Ак Барс
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|Сал. Юлаев
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|11
|Сибирь
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|12
|Трактор
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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