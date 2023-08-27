Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:20

Миллер заявил, что перед СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина

Георгий Горностаев
,
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Миллер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о задачах СКА на сезон-2023/24 в КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга 27 августа проводит презентацию в поселке Ленинское.

«СКА — это один из символов Петербурга. Города, который умеет хранить и преумножать традиции. Одна из традиций Санкт-Петербурга — ставить амбициозные цели. В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель — выиграть Кубок Гагарина. А как известно, правильно поставленная цель — это половина успеха. Вторая половина успеха — верить. Верить, что сплав опыта и молодости на хоккейной площадке, профессионализм тренерского штаба, горящие глаза и победный настрой помогут достигнуть этой цели. Мы с вами увидим яркую, мощную, результативную игру команды. Только вперед! А «Газпром» всегда рядом», — сказал Миллер.

В прошедшем сезоне СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, в котором уступил ЦСКА (2-4 в серии). В последний раз петербуржцы выигрывали Кубок Гагарина в 2017 году.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Алексей Миллер
Кубок Гагарина
12
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глотов считает, что переход Гальченюка поможет СКА выиграть Кубок Гагарина

«Куньлунь» обыграл «Амур» в серии буллитов в Кубке мэра Москвы