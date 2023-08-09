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Сегодня, 22:09

Морозов об игре в тройке с Зариповым и Зиновьевым: «Наслаждались игрой в пас и не жадничали»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Президент КХЛ Алексей Морозов и экс-хоккеист казанского «Ак Барса» поделился воспоминаниями об игре в одном звене с Сергеем Зиновьевым и Данисом Зариповым.

Морозов, Зиновьев и Зарипов воссоединились на прощальном матче Зарипова в Казани.

«Все просто. Мы играли друг на друга, наслаждались игрой в пас, не жадничали, договаривались в раздевалке. Зарипова хочу поблагодарить за его карьеру, скажу, что жизнь для него сейчас только начинается. Хочу теперь, чтобы он проявил себя на новом этапе своей карьеры», — сказал Морозов на прощальном матче Даниса Зарипова.

Зарипов, Морозов и Зиновьев вместе выступали за «Ак Барс» с 2004 по 2008 год.

Алексей Морозов (хоккей)
Данис Зарипов
Сергей Зиновьев
Хоккей
ХК Ак Барс
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