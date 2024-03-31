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31 марта, 19:00

Московское «Динамо» отменило встречу с болельщиками после сезона КХЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Московское «Динамо» не будет проводить встречу с болельщиками после завершения сезона КХЛ, сообщил капитан клуба Андрей Миронов.

«В связи с последними событиями нам не удастся провести закрытие сезона, но мы с нетерпением будем ждать с вами встречи в новом чемпионате», — написал игрок в своем Telegram-канале.

Миронов добавил, что команда сделает выводы из завершившегося сезона, отметив, что клуб не добился желаемого результата в плей-офф КХЛ.

«Динамо» завершило регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в Западной конференции. В Кубке Гагарина бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

Андрей Миронов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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