Московское «Динамо» отменило встречу с болельщиками после сезона КХЛ

31 марта, 19:00
Московское «Динамо» не будет проводить встречу с болельщиками после завершения сезона КХЛ, сообщил капитан клуба Андрей Миронов.
«В связи с последними событиями нам не удастся провести закрытие сезона, но мы с нетерпением будем ждать с вами встречи в новом чемпионате», — написал игрок в своем Telegram-канале.
Миронов добавил, что команда сделает выводы из завершившегося сезона, отметив, что клуб не добился желаемого результата в плей-офф КХЛ.
«Динамо» завершило регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в Западной конференции. В Кубке Гагарина бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору» со счетом 0-4 в серии.