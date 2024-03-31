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31 марта, 20:45

Медведев: «Оценка работы Романа Ротенберга в СКА? Дождитесь»

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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, планирует ли клуб продолжить сотрудничество с главным тренером Романом Ротенбергом.

На следующей неделе состоится совет директоров армейцев, на котором будет приниматься решение об итогах сезона-2023/24.

— Ваше мнение по поводу работы Романа Ротенберга, как вы будете голосовать на совете директоров?

— Вы дождитесь, потому что сейчас готовится обращение клубов КХЛ по развитию нашего хоккея, там будет все написано, — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина армейцы обыграли «Торпедо» со счетом 4-1, а во втором — уступили «Автомобилисту» (1-4).

Источник: «РБ Спорт»
КХЛ
ХК СКА
Александр Медведев (руководитель)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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