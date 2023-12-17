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Сегодня, 01:11

Мостовой высказался о проведении ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о проведении ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

«Да, в последнее время я нередко появляюсь на хоккее, но футбол для меня всегда будет на первом месте. Другое дело, что все знают: в последние годы я часто выхожу на лед. Поэтому был рад приглашению на Матч звезд КХЛ. Считаю, проведение таких мероприятий — верное решение. Да и все-таки хоккей без футбола представить нельзя. Тем более с Алексеем Жамновым много лет дружим. Мы — представители одного поколения. Пока еще сами выступали, переживали друг за друга. Правда, было немного прохладно на «СКА Арене», — приводит слова Мостового RT.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал Дивизион Харламова, который в финале обыграл Дивизион Тарасова (8:7 Б). Третье место заняла сборная Боброва.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246634-mostovoi-match-zvyozd-khl
Александр Мостовой
Хоккей
КХЛ
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