Мостовой высказался о проведении ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о проведении ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

«Да, в последнее время я нередко появляюсь на хоккее, но футбол для меня всегда будет на первом месте. Другое дело, что все знают: в последние годы я часто выхожу на лед. Поэтому был рад приглашению на Матч звезд КХЛ. Считаю, проведение таких мероприятий — верное решение. Да и все-таки хоккей без футбола представить нельзя. Тем более с Алексеем Жамновым много лет дружим. Мы — представители одного поколения. Пока еще сами выступали, переживали друг за друга. Правда, было немного прохладно на «СКА Арене», — приводит слова Мостового RT.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал Дивизион Харламова, который в финале обыграл Дивизион Тарасова (8:7 Б). Третье место заняла сборная Боброва.