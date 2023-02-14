Форвард «Адмирала» Емец: «Если мы меньше всех забиваем, то мы стараемся и пропускать меньше»

Нападающий «Адмирала» Иван Емец после поражения от «Ак Барса» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«Я думаю, первый период, что нам после выездной серии, что им после перелета сюда, было немножко тяжело. Но уже второй, третий период разбегались. Показали такой более зрелищный хоккей, думаю, болельщикам понравилась игра.

Думаю, прям каких-то переломных моментов не было. Интрига сохранялась до конца матча. Разрыва большого как такового в счете не было. Где-то «Ак Барс» атаковал, то мы где-то перехватывали преимущество. Поэтому игра шла равная, такая от ножа. Что мы могли отыграться, что казанцы победить», — приводит слова Емеца Metaratings.ru.

Также хоккеист высказался о том, что «Адмирал» меньше всех забивает в лиге.

«Тяжело сказать, с чем это связано, но факт остается фактом. Если мы, получается, меньше всех забиваем, то мы стараемся и пропускать меньше всех. Я думаю, по пропущенным голам в лиге мы тоже идем в хорошем смысле в лидерах. Так что строим игру от этого, стараемся меньше пропустить и на одну забросить больше, чем соперник», — сказал Емец.

26-летний нападающий провел 31 матч за «Адмирал» в регулярном чемпионате, забросил две шайбы и отметился двумя ассистами.

Дальневосточная команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, с 71 очком после 63 матчей.