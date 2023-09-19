Нападающий «Ак Барса» Дыняк поделился впечатлениями от победы над «Витязем»

Сегодня, 08:50
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал победный матч регулярного чемпионата КХЛ над «Витязем» (5:4 ОТ).
— Мы подготовились, смотрели видео. Нам сказали, как играть.
— Первый гол от них был такой, наверное, курьезный?
— Да ничего страшного. Это хоккей, бывает разное. Главное руки не опускать.
— Во втором периоде было много удалялись. Почему?
— Было слишком много желания отобрать шайбу. Где-то переусердствовали. Поэтому получаем ненужные удаления.
— Вторая волевая победа подряд. За счет чего?
— За счет командных действий. И в особенности Димы Яшкина, — цитирует Дыняка Metaratings.ru.
Яшкин в игре с «Витязем» оформил свой первый хет-трик в «Ак Барсе». Всего на счету чешского форварда 4 очка в этой игре.
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