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КХЛ

Сегодня, 22:20

Илья Сафонов: «Уже идет подготовка к плей-офф. Я думаю, с этим связана такая упорная борьба»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов после победы над «Трактором» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

— Предыгровая атмосфера насколько зарядила перед игрой? Полный дворец.

— Болельщикам в первую очередь спасибо за поддержку. Очень ценно, что они приходят и поддерживают нас, — сказал Сафонов Metaratings.ru.

— Были какие-то акценты на Челябинск?

— Нет, нам сейчас важно выходить и играть строго по тренерскому заданию. Готовить себя к предстоящим играм.

— Первый период у «Ак Барса» на 14 месте в лиге. С чем это связано?

— Я не знал, что мы на таком месте. Всегда лучше начинать, ведя в счете. Значит, надо сделать акцент на этом и исправлять.

— В целом, что скажете по игре? Второй период был хороший.

— Выстояли меньшинство, самое главное, и реализовали большинство.

— Три из трех — идеальное большинство?

— Три из трех? Могли еще одну забить, когда было 3х5 и 4х5. Тогда можно было бы говорить, что идеальное. Ребята, которые играют в большинстве молодцы, сделали свою работу. И в меньшинстве тоже.

— С чем связано, что вы больше всех играли вничью в основное время? 22 ничьих.

— Сейчас уже подходит время плей-офф. Все хотят туда попасть, залезть в восьмерку. Уже идет подготовка к плей-офф. Я думаю, с этим связана такая упорная борьба.

— Капитанскую нашивку отдали Радулову. Как восприняли?

— Это тренерское решение. Саня молодчик.

— Может вам лучше так ментально, меньше давления?

— Чуть поменьше давления. Саня молодец, справляется.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvarda-ak-barsa-safonov-o-mnozhestve-nichikh-idet-podgotovka-k-plei-off-223782/
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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