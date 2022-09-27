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27 сентября, 18:46

Нападающий Артем Федоров прокомментировал обмен из СКА в «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент

Новичок «Сочи» Артем Федоров присоединился к тренировкам команды.

«Действительно все произошло очень быстро, особо времени подумать не было, пришлось сразу паковать вещи, с семьей прилетели вчера. С оптимизмом смотрю в будущее, думаю, что все, что ни делается — все к лучшему, так что я рад, семья рада, все поддержали меня, двигаемся дальше. Конечно, некоторых ребят знал, но немного, сейчас будем знакомиться с ними.

Все отлично прошло, побросали на тренировке, сделали тактические упражнения, поиграли в большинстве, обсуждали разные комбинации. Говорили что как, потому что буквально один день прошел, завтра уже игра, обговаривали нюансы, чтобы на игре было полегче.

Думаю, проблем с мотивацией не будет, я люблю хоккей, люблю играть, поэтому будем стараться побеждать как можно чаще», — цитирует Федорова Telegram-канал ХК «Сочи».

Напомним, «Сочи» обменял форварда Василия Глотова в СКА, получив взамен нападающего Федорова.

Артем Федоров
ХК СКА
ХК Сочи
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