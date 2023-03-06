Толчинский — о победе над «Сибирью»: «В конце была некая нервозность. Главное, что выиграли»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу над «Сибирью» (4:3) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— В концовке ничего не случилось, — сказал Толчинский. — За пять минут до конца они забили гол с лицевой линии, где-то им повезло. Дальше просто было много удалений. Здорово, что выстояли. Конечно, на скамейке в конце была некая нервозность. Что тут скрывать? Так отпустить игру с 4:1 до 4:3. Главное, что выиграли.

Во втором периоде инициатива была на их стороне. Но такие игры бывают. В Новосибирске сложно играть, болельщики здесь поддерживают соперника, заряжают его. Уверен, что в следующем матче сыграем лучше. Понимание, как это сделать есть — нужно владеть инициативой, поддерживать темп, быстрее меняться и стараться играть в вертикальный хоккей. Но из любой игры этой серии можно почерпнуть что-то позитивное.

Знали, что Боб Хартли был на трибунах во время домашних матчей. Но мы с ним не пересекались. У него тоже есть работа, он не просто так приезжает в Омск. Возможно, получится пересечься когда прилетим обратно.

— Сегодняшние 32 заблокированных броска — это трибьют Хартли?

— Надо отдать должное нашим защитникам. Они красавцы! Те же Шарпи и Бера. Они всегда играют так самоотверженно. Шарпи бросился под вантаймер Чайковски. Это наш капитан — он молодец, что ведет нас за собой. Всегда когда видишь такие блоки, то это мотивирует тебя играть так же.

— Возвращение Арсения Грицюка в топ-6 не станет проблемой, учитывая, что вы неплохо поймали волну с Наилем Якуповым?

— Это вообще не проблема. Если Гриц выйдет, то это будет только усилением. Конечно, тут все зависит от решения тренера. Мы играли с Арсением весь сезон. Но мне также нравится играть и с Наилем и Броади — мы действуем очень слаженно и хорошо понимаем друг друга.