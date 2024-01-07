Голышев: «Разговоров об отставке Заварухина не было, мы об этом даже не думали»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что в комнаде не было слухов об отставке главного тренера Николая Завархина.

— Как у вас настроение в команде? Такое впечатление, что оно начало улучшаться после победы над «Ак Барсом».

— Мы выиграли дома у СКА, потому у «Салавата», потом была пауза. И дальше поперли.

— Надолго ли вы ушли из депрессии?

— У нас не было никакой депрессии. Перед паузой на Матч звезд и Кубок Первого канала мы отдали все силы, во время перерыва набрались эмоций, у нас было четыре выходных. Кто-то съездил отдохнуть, кто-то провел время с семьей. Отдохнули друг от друга, потом хорошо поработали, сплотились командой, погуляли на корпоративе, опять поработали и снова к играм.

— Расскажите поподробнее про корпоратив. В какой момент перестали понимать, где находитесь?

— Всегда контролировали себя. Выпили по паре бокалов шампанского и разошлись. Встретили новый год и еще набрались позитивных эмоций.

— Надолго ли это?

— Будем стараться поддерживать эту атмосферу, надеюсь, с ней пройдем далеко. Перед матчем с «Куньлунем» в Мытищах, который мы проиграли по всем статьям, очень хорошо выглядели в Казани. Я уже тогда подумал, что наконец-то ребята с небольшим опытом поймут, что они могут играть с любой командой, появится уверенность.

— Я слышал, что ключевым стал момент, когда кто-то из начальства пошел в раздевалку и сказал, что главного тренера Завархуина мы не уволим. И вы поняли, что ждать этого нелепо, так как ничего не изменится и надо идти дальше с этим тренерским штабом.

— Таких разговоров не было, мы об этом даже не думали. Конечно, мы все читаем прессу. Но у прессы такая работа. Я уже сказал: после паузы мы идем в гору, большинство наконец-то заработало, вернулся Эберт, у парней появилась уверенность. Надо постараться это не сломать, поддерживать.

Николай Заварухин возглавляет «Автомобилист» с 2021 года. Команда занимает четвертое место в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 59 очками в 50 матчах.