Нападающий ЦСКА Полтапов: «Не скажу, что «Локомотив» поплыл. Ярославль — хорошая и боевая команда»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:0, 4-3) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Не скажу, что «Локомотив» поплыл. Ярославль — хорошая и боевая команда, на 100 процентов кубковая. Почему довели до седьмого матча? Где-то у них вратарь подтащил. Исаев очень хорошо играл всю серию. Мы также не смогли реализовать свои моменты из-за своих недочетов. Как подготовиться к СКА? Тренерский штаб подкорректирует наш тренировочный процесс, чтобы мы восстановились», — приводит слова Полтапова сайт КХЛ.

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА. Первый матч серии состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге.