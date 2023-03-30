Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:06

Нападающий ЦСКА Полтапов: «Не скажу, что «Локомотив» поплыл. Ярославль — хорошая и боевая команда»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:0, 4-3) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Не скажу, что «Локомотив» поплыл. Ярославль — хорошая и боевая команда, на 100 процентов кубковая. Почему довели до седьмого матча? Где-то у них вратарь подтащил. Исаев очень хорошо играл всю серию. Мы также не смогли реализовать свои моменты из-за своих недочетов. Как подготовиться к СКА? Тренерский штаб подкорректирует наш тренировочный процесс, чтобы мы восстановились», — приводит слова Полтапова сайт КХЛ.

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА. Первый матч серии состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге.

29&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 5:0. Против лома нет приема. ЦСКА провел идеальный седьмой матч серии, уничтожив «Локомотив»

Прохор Полтапов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь дружит с Леброном
В РФ установили новый порядок соцвыплат для проживающих за границей
В США выразили надежду на скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Госдеп США заявил о продолжении работы над сохранением ДСНВ
Хозяйка квартиры рассказала об убитой девушке на севере Москвы
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Полунин о поражении от ЦСКА: «Переволновались, хладнокровия и спокойствия не хватило»
Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»
Третьяк о седьмом матче ЦСКА — «Локомотив»: «Армейцы были более удачливее и реализовали свои шансы»
Тренер ЦСКА Федоров: «Мы умеем все, но эмоции иногда немного мешают»
ЦСКА прошел «Локо»: пять безответных голов, кровь и слезы
Никитин — о будущем «Локомотива»: «Нужно почиститься»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полунин о поражении от ЦСКА: «Переволновались, хладнокровия и спокойствия не хватило»