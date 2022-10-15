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Сегодня, 19:22

Нападающий московского «Динамо» Джиошвили назвал игроков, которых считает примером

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили после поражения от «Сибири» (3:4 Б) в разговоре с корреспондентом «СЭ» Алексеем Мальковым назвал игроков, которых считает примером.

— Вы силовой нападающий, есть какие-то свои личные примеры, на кого бы вы хотели быть похожим в плане именно игры?

— Достаточно таких игроков, кто работает, бьется — да вообще все бьются. Неважно, большой или маленький. Стаал, Джейми Бенн очень нравились.

В текущем сезоне 26-летний Джиошвили провел 19 матчей за «Динамо», в которых набрал 9 (5+4) очков. До этого нападающий провел лишь 7 игр в КХЛ и не отметился результативными действиями.

Максим Джиошвили
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
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