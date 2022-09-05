Кадейкин: «Я в таком положении, что больше несу ответственность за команду, а не думаю о личных результатах»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы проиграли. Это главный итог. Если коротко, то поражение вышло из первого периода. Такие команды, как «Витязь», нельзя отпускать в счете, они держат бокс, оборону. Потом догонять тяжело.

— Как оцените старт сезона?

— Получилось не так, как планировали. Хотелось бы побольше очков набрать. Не буду говорить вам, что все отлично.

— Провели 500 матчей. Как относитесь к этой дате?

— Статистический показатель, не более. Старею, что сказать. Помимо пятисотого матча есть множество причин подготовиться к игре. Мне ребята сказали про круглую цифру, особого значения не придал.

— Задумываетесь над тысячным матчем?

— Об этом конкретно не думал.

— Позавчера нашумели слова Хо-Сэнга. Что думаете о его критическом интервью?

— Я не видел, что он сказал. Мне тяжело комментировать, не видел полную цитату. Это вопрос о нашем понимании нормальности. Каждый человек имеет право на свое мнение, неправильно его осуждать за это.

— Довольны ли вы лично своим стартом?

— Я в таком положении, что больше несу ответственность за команду, не думаю о личных результатах. Беру два поражения на старте на себя. Надо больше смотреть на общую картину, а не на свои голы. Думать, как внести вклад, чтобы команда начала выигрывать.

— Согласны, что команда провела лучший матч в плане прессинга?

— У нас молодая команда, практически полностью поменялась. Нам нужно брать как раз активностью, давлением, — сказал Кадейкин.