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Сегодня, 16:45

Владимир Михалев о матче за Кубок Вызова: «Все хотели выиграть»

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Нападающий «Сибирских снайперов» Владимир Михалев прокомментировал «СЭ» итоги матча Кубка Вызова МХЛ, а также рассказал о своих ощущениях от вызова на Матч Звезд КХЛ в Санкт-Петербург. Команда Запада обыграла Восток (5:3).

— Какие впечатления от Кубка Вызова?

— Все очень круто, спасибо команде Запада за игру.

— Приглашение на Кубок Вызова стало неожиданностью?

— Конечно. Возможно думал, что пригласят в связи с последними успехами на льду.

— Вы открыли счет в матче. Взбодрило ли это вас и вашу команду?

— Забить первыми всегда хорошо. Жалко, что упустили победу.

— Насколько важно в матчах открывать счет?

— Очень важно, потому что сразу поднимается командный дух.

— Очень дисциплинированно держалась команда Востока. С чем связано?

— Во-первых с самоотдачей. Все хотели выиграть.

— Сегодня вас выбрали на Матч Звезд КХЛ. Какие ощущения?

— Я очень часто думал об этом. Поэтому сегодня хотел выступить как можно лучше. Счастлив, что смогу приехать в Питер и показать себя.

— Сегодня кто-то приехал из родных поддержать?

— К сожалению нет, так как все работают. Но я уверен, что семья смотрела матч.

— После такого старта в КХЛ какие у тебя цели и задачи на сезон?

— Сначала нужно делать, а потом уже обращать внимание на очки. Поэтому цель остаётся неизменной — побеждать на каждом матче.

Днем ранее в Матче звезд ЖХЛ победила также команда Востока. От уфимской «Агидели» участие в матче приняло сразу шесть хоккеисток и главный тренер.

Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 10 декабря.

(Анна Бирюкова)

КХЛ
Матч звезд
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