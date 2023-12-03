Владимир Михалев о матче за Кубок Вызова: «Все хотели выиграть»

Сегодня, 16:45
Нападающий «Сибирских снайперов» Владимир Михалев прокомментировал «СЭ» итоги матча Кубка Вызова МХЛ, а также рассказал о своих ощущениях от вызова на Матч Звезд КХЛ в Санкт-Петербург. Команда Запада обыграла Восток (5:3).
— Какие впечатления от Кубка Вызова?
— Все очень круто, спасибо команде Запада за игру.
— Приглашение на Кубок Вызова стало неожиданностью?
— Конечно. Возможно думал, что пригласят в связи с последними успехами на льду.
— Вы открыли счет в матче. Взбодрило ли это вас и вашу команду?
— Забить первыми всегда хорошо. Жалко, что упустили победу.
— Насколько важно в матчах открывать счет?
— Очень важно, потому что сразу поднимается командный дух.
— Очень дисциплинированно держалась команда Востока. С чем связано?
— Во-первых с самоотдачей. Все хотели выиграть.
— Сегодня вас выбрали на Матч Звезд КХЛ. Какие ощущения?
— Я очень часто думал об этом. Поэтому сегодня хотел выступить как можно лучше. Счастлив, что смогу приехать в Питер и показать себя.
— Сегодня кто-то приехал из родных поддержать?
— К сожалению нет, так как все работают. Но я уверен, что семья смотрела матч.
— После такого старта в КХЛ какие у тебя цели и задачи на сезон?
— Сначала нужно делать, а потом уже обращать внимание на очки. Поэтому цель остаётся неизменной — побеждать на каждом матче.
Днем ранее в Матче звезд ЖХЛ победила также команда Востока. От уфимской «Агидели» участие в матче приняло сразу шесть хоккеисток и главный тренер.
Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 10 декабря.
(Анна Бирюкова)