Нападающий «Спартака» Голдобин оформил первый хет-трик сезона в КХЛ

Форвард «Спартака» Николай Голдобин отметился хет-триком против «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

27-летний хоккеист стал первым автором хет-трика в сезоне-2023/24 КХЛ. Он дважды отличился во втором периоде и забросил еще одну шайбу в третьем.