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14 ноября, 23:28

Голдобин о вызове на Кубок Первого канала: «Круто, что есть возможность посетить такие мероприятия»

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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал «СЭ» победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, а также поделился впечатлением от вызова в сборную России на Кубок Первого канала.

— Достаточно тяжелая игра, начали не очень, но показали характер и в овертайме выиграли.

— На днях появилась информация, что Алексей Жамнов примет участие на Матче звезд КХЛ. Как отнеслись к этому?

— Все очень счастливы. Уже успели обсудить это на тренировке, рады, что поедем вчетвером.

— Ваша тройка также вызвана на Кубок Первого Канала.

— Не хочу повторяться, но вновь скажу, что очень рад. Круто, что есть возможность посещать такие мероприятия. Думаю и Матч звезд, и Кубок Первого канала оставят только положительные впечатления лично для меня.

— Выходит, всю неделю проведете в Санкт-Петербурге?

— К счастью, да. Этот факт вызывает у меня только положительные эмоции, ведь это праздник не только для нас, но и для всех болельщиков.

— Как будете настраиваться на матч в четверг?

— Классически — посплю, поем пасту с курицей, глаза разомну и все будет нормально.

Красно-белые набрали 45 очков и возглавили турнирную таблицу Западной конференции, опередив бело-голубых (45 очков и второе место) по дополнительным показателям.

16 ноября «Спартак» примет «Салават Юлаев». «Динамо» в этот день сыграет на выезде с «Ак Барсом».

(Анна Бирюкова)

Николай Голдобин
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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