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Сегодня, 17:52

Нападающий «Торпедо» Кручинин: «Мы команда ноунеймов? По сути, так и есть»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин поделился впечатлениями от работы с главным тренером Игорем Ларионовым.

— Игорь Ларионов действительно сразу посадил команду на «зеленую диету»?

— В конце прошлого сезона Игорь Николаевич устраивал небольшой тренировочный лагерь, и ему не понравилось, в каком состоянии были ребята. Он сразу сказал про питание, 12 процентов жира на сборах, так что это заранее было обговорено. С первого дня сборов питание было уже более-менее правильное у всех. Мне повезло, у меня такое строение тела, что у меня нет проблем с жиром, с процентами. Да и с питанием тоже — я не особо сладкое люблю, поэтому трудностей не было.

— Игорь Ларионов говорил, что одна из задач — чтобы игроки получили удовольствие от игры. Сейчас «Торпедо» кайфует от своего хоккея?

— Абсолютно, на тысячу процентов так и есть. Это относится не только к играм, но и к тренировкам. Ты приходишь во дворец каждый день и получаешь громадное удовольствие от занятий, от общения с ребятами. Не думаешь о том, что за два-три дня до игры начнутся какие-то баллоны или парашюты. Все проходит в позитивном ключе, ты реально кайфуешь каждый день, каждую минуту во дворце. А когда выходишь на игру, испытываешь внутреннее счастье, потому что знаешь, что сейчас будешь получать удовольствие от хоккея. Получается выигрывать, команда рада, о нас много говорят, болельщики нижегородские в восторге. Это заряжает все делать с удвоенной энергией.

— Первые матчи сезона окончательно убедили, что стиль «Торпедо» приносит результат?

— На предсезонке у нас были хорошие матчи с «Трактором», но потом проиграли «Сибири», и сразу пошли разговоры, что вот — попалась команда со строгой системой и все, ничего «Торпедо» сделать не может, так дальше и будет. Но у нас молодая команда, мы каждую игру учимся. Вот была игра с «Локомотивом» — тоже закрытая команда, меньше всех в Лиге пропускают. Штаб готовит нас к разным ситуациям, нам развивают все, подсказывают, как преодолевать такую оборону. Мы идем от игры к игре. В каждом матче у нас будет шанс выиграть, все зависит только от нас.

— В СМИ про «Торпедо» иногда пишут что-то в духе, что всех обыгрывает «команда ноунеймов». Не обидно?

— Да нет, не обращаешь на это внимание. Но, по сути же, так и есть! Я когда пришел в команду, никого из ребят не знал. Были ребята, которые уже поиграли, но про многих из «Чайки», из МХЛ, я не слышал. Сначала даже были мысли: «А кем играть-то будем?» Но потом ты видишь ребят на льду, на тренировках, как они учатся новому, становятся лучше в игре.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/04/503247.html
Алексей Кручинин
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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