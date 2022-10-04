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КХЛ

Сегодня, 17:41

«Локомотив» одержал волевую победу над «Сибирью»

Иван Шитик
Корреспондент

«Локомотив» одержал волевую победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы на выезде выиграли со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились защитник Артем Сергеев и нападающий Максим Шалунов.

Счет в матче открыл нападающий «Сибири» Александр Шаров.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Шаров — 8 (бол., Мерфи, Бек), 1:42 — 1:0. Сергеев — 2 (бол., Каюмов), 22:49 — 1:1. Шалунов — 6 (Мисюль, Чехович), 30:13 — 1:2.

Вратари: Костин — Исаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 17 (5+6+6) — 26 (13+9+4).

Судьи: Акузовский, Прокуратов.

4 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сибирь
2
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