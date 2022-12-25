Брюквин: «Интересно поработать под руководством Федорова, успел получить наставления и задачи»

Нападающий Владимир Брюквин рассказал, как прошла его адаптация в ЦСКА.

— С момента перехода в ЦСКА провели уже две игры. Какие впечатления и эмоции от команды?

— Эмоции самые положительные. Команда прекрасно встретила. Очень рад стать частью такого великого клуба.

— Как для воспитанника московской школы хоккея, было ли дополнительным стимулом — вновь поиграть ближе к дому?

— Безусловно, я очень рад вернуться домой в Москву, к близким и родным. Это очень сильная поддержка для меня.

— Есть ли дополнительная мотивация, чтобы поработать в ЦСКА под руководством Сергея Викторовича Федорова? Возможно, удалось пообщаться за рамками тренировок?

— Да, мне интересно поработать под руководством Сергея Викторовича, успел получить наставления и задачи. Хочу быть максимально полезен команде.

— Следующий матч у ЦСКА против московского «Динамо». Есть ли в нем принципиальность? Учитывая, что дерби будет посвящено 100-летию Всеволода Боброва?

— Конечно, в такой знаменательный день хочется и важно побеждать. Принципиальности нет, главное — это добиться результата.