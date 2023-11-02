«Нефтехимик» на своем льду сыграет с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября

«Нефтехимик» на своем льду сыграет с «Сибирью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2 ноября, в четверг. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Нефтехимик» — «Сибирь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ.

Жители Новосибирска смогут посмотреть матч на телеканале «ОТС». Начнется трансляция в 22.50 по местному времени.

Команда из Нижнекамска набрала 25 очков и занимает девятое место в конференции «Восток» и последнее в дивизионе Харламова. Новосибирский клуб с 27 баллами находится на восьмой строчке в конференции «Восток» и третьей в дивизионе Чернышева.

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