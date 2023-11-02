«Лада» сыграет с «Северсталью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2 ноября, в четверг. Матч пройдет в спортивном комплексе «Лада-Арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Лада» — «Северсталь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023 / 2024 показывает онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Команда из Тольятти набрала 35 очков и занимает первое место в конференции «Восток» и дивизионе Харламова. Череповецкий клуб с 24 баллами находится на девятой строчке в конференции «Запад» и пятой — в дивизионе Тарасова.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика