«Нефтехимик» встретится со «Спартаком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 9 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку). Трансляция — 18.50 мск.

Красно-белые набрали 40 очков и занимают второе место в Западной конференции и первое место в дивизионе Боброва. Команда из Татарстана с 29 баллами располагается на восьмой строчке в Восточной конференции и шестой строчке в дивизионе Харламова.

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