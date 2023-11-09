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Сегодня, 16:56

Полтапов вспомнил, как его выбирали на драфте НХЛ в 2021 году

Виктория Кравченко
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, как проходил его драфт НХЛ в 2021 году. Тогда он был выбран во втором раунде под общим 33-м номером командой «Баффало».

— Я не ездил в Северную Америку, смотрел за ним в России. Следил за первым днем драфта, но меня не выбрали. На следующий день планировали с семьей где-нибудь посидеть и посмотреть второй день драфта. Но перепутал время, думал, что будет на час позже.

И вот еду на самокате и чувствую, что у меня телефон вибрирует. Смотрю звонок с кодом США, отвечаю, а меня там поздравляет менеджмент «Баффало». Сначала не понял, что происходит, ведь драфт только через час, но сразу после разговора зашел в интернет и убедился, что они меня уже выбрали, — цитирует Полтапова Metaratings.ru.

В этом сезоне в активе 20-летнего хоккеиста 7 (4+3) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+7» и восьми штрафных минутах.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-cska-poltapov-rasskazal-kak-pereputal-vremya-na-drafte-nkhl-303786/
Прохор Полтапов
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НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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