Никишин — об участии в Матче звезд: «Это очень приятно. Значит, тебя ценят и любят те, ради кого выходишь на лед»

Защитник СКА Александр Никишин высказался о переходе из «Спартака» в питерский клуб в обмен на девять игроков.

«Мы пообщались с тренерами. Они сказали: лучше всего поступить так. И все. Я понимал, что клубу выгодно обменять меня на такое количество хоккеистов. В «Спартаке» умеют работать с молодежью. Достаточно взглянуть, сколько перспективных ребят сейчас в составе. Это была удачная сделка: все остались в плюсе», — приводит RT слова Никишина.

Также он рассказал, как отреагировал на то, что болельщики выбрали его для участия в Матче звезд КХЛ-2022.

«Это очень приятно. Хотя сначала почему-то думал, будет лучше, если попаду в Челябинск от лиги. Но потом переосмыслил ситуацию. Все-таки тебя выбирают первым. И значит, тебя ценят и любят те, ради кого выходишь на лед. Спасибо фанатам за это.

В Матче звезд пространства для атак, конечно, больше. Надо читать ситуацию, пытаться понять, что ты способен сделать. Но есть плюс: позади еще вратарь, и ты можешь на него положиться. На самом деле данный формат подразумевает, что каждый игрок должен успевать везде: форвард — помогать в обороне, а защитник — в атаке", — добавил хоккеист.

Никишин представлял сборную дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ-2022, которая одержала победу в турнире, обыграв в финальной игре сборную дивизиона Харламова.