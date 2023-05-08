Никишин: «Сборная «России 25» — неплохая идея, посмотрим, как она дальше будет развиваться»

Защитник СКА Александр Никишин поделился мнением о создании сборной «России 25».

«Сборная «России 25» — неплохая идея, посмотрим, как она дальше будет развиваться. Было бы интересно и с основной сборной это сделать. И с ребятами своего возраста поехать куда-то, как молодежный чемпионат мира или Суперсерия. Идея интересная, эта сборная должна была появиться еще раньше. На Кубке Первого канала не срослось, но хорошо, что сейчас ее все равно собрали», — приводит «Чемпионат» слова Никишина.

Сборная «России 25» проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана. 9 мая российская команда проведет пятый матч майского турне против Белоруссии.