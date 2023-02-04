Никитин объяснил, почему «Северсталь» выиграла у «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После первого гола нам тяжело было взломать оборону. Возможности, которые были, не смогли реализовать. Думаю, что спецбригады меньшинства сегодня были лучше у «Северстали», поэтому победа за ней. Конечно, мы хотим забить, но соперники обороняются хорошо. Мы понимаем , что не так много времени осталось. Нужно игровую нагрузку распределить, в то же время график достаточно плотный. Пытаемся совместить и нагрузку, и игры», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

«Локомотив» идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками. «Северсталь» идет на 7-й строчке, набрав 62 очка.