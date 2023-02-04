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КХЛ

Сегодня, 06:20

Никитин объяснил, почему «Северсталь» выиграла у «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Северстали» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После первого гола нам тяжело было взломать оборону. Возможности, которые были, не смогли реализовать. Думаю, что спецбригады меньшинства сегодня были лучше у «Северстали», поэтому победа за ней. Конечно, мы хотим забить, но соперники обороняются хорошо. Мы понимаем , что не так много времени осталось. Нужно игровую нагрузку распределить, в то же время график достаточно плотный. Пытаемся совместить и нагрузку, и игры», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

«Локомотив» идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками. «Северсталь» идет на 7-й строчке, набрав 62 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/03/509371.html
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
Игорь Никитин
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