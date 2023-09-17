Никитин — о победе над «Куньлунем»: «Первые два быстрых гола задали тон игре и определили ее»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:0).

«Первые два быстрых гола задали тон игре и определили ее. «Куньлунь» раскрывался, мы реализовали эти моменты. Большинство не получилось. Это единственный момент, который выпал из игры. Готовимся к следующему матчу», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (8 очков). «Куньлунь» находится на шестой строчке с 8 очками.

В следующем матче КХЛ «Куньлунь» 19 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром». ЦСКА днем ранее примет «Локомотив».