Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над московским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:0) в матче КХЛ.

«Тяжелая игра. Первый гол дал определенное преимущество. Третий период — играли по счету. Понимали, что нужно будет хорошо выложиться. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Знали, что все будет зависеть не только от обороны, но и от вратаря с нападающими. Каждый должен был внести больше, чем может. На этом делали акцент. Что-то получилось, а что-то — нет, как всегда. Мы сумели перебороть желание и искушение оставить силы на потом», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

«Локомотив» находится на второй строчке в турнирной таблице «Запада» (84 очка). 13 февраля ярославская команда на выезде сыграет с «Северсталью».