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Сегодня, 17:33

Голдобин — о связке с Бурмистровым: «Если в двух словах — не подвел»

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Форвард «Спартака» Николай Голдобин, отличившийся дублем в в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (5:3), рассказал о новой игровой связке и своем отношении к гонке с Ридом Буше.

— Как вам сегодня игралось в связке с Бурмистровым?

— Если в двух словах— не подвел. Я знаю, что он техничный, везде играл, чемпион мира. Поэтому я в нем не сомневался.

— А что касается вашей гонки с Ридом Буше, как можете охарактеризовать вообще эту?

— Мы с ним давние друзья, играли и в «Ванкувере», и в «Ютике». Помню кормил его пасами тогда, он там тоже рекорды бил. Поэтому думаю матч «Спартак» — «Авангард» будет очень интересным.

«Спартак» набрал 49 очков и еще больше укрепился в лидерах Западной конференции. «Лада», в свою очередь, осталась с 42 очками на третьей позиции в Восточной конференции.

(Анна Бирюкова)

Николай Голдобин
Рид Буше
КХЛ
ХК Лада
ХК Спартак (Москва)
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