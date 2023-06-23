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Сегодня, 08:15

Новичок «Салавата» Шаров назвал фаворитов предстоящего сезона КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров в интервью «СЭ» поделился мнением о фаворитах предстоящего сезона КХЛ.

— Как ты считаешь, какой клуб лучше всего усилился в это межсезонье? Кого можешь отнести к фаворитам уже сейчас?

— К фаворитам я бы отнес, конечно, ЦСКА, потому что они сохранили свой костяк, у которого есть менталитет победителей. «Ак Барс» сейчас тоже на слуху, СКА делает какие-то перестановки. Я буду надеяться, что «Салават Юлаев» в сезоне покажет, что мы лучше всех усилились.

Александр Шаров. «Не хочу никого обижать и предавать». Звездный новичок «Салавата» — о карьере, жизни и семье

Александр Шаров
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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