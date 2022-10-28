Определились все участники Матча звезд КХЛ

Официальный сайт КХЛ представил список всех игроков, которые примут участие в Матче звезд.

Дивизион Боброва: Патрик Рибар («Спартак», дебютант), Максим Федотов («Торпедо», дебютант), Дмитрий Яшкин (СКА, второй Матч Звезд), Алексей Кручинин («Торпедо», дебютант), Дамир Жафяров (СКА, дебютант), Егор Савиков («Спартак», дебютант), Максим Дорожко («Витязь», дебютант), Александр Никишин (СКА, дебютант), Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи», второй Матч Звезд), Марат Хайруллин (СКА, дебютант).

Дивизион Тарасова: Даниил Исаев («Локомотив», дебютант), Робин Пресс («Северсталь», дебютант), Андрей Миронов («Динамо» Мск, второй Матч Звезд), Дмитрий Рашевский («Динамо» Мск, дебютант), Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», второй Матч Звезд), Максим Шалунов («Локомотив», второй Матч Звезд), Алексей Колосов («Динамо» Мн, дебютант), Никита Нестеров (ЦСКА, второй Матч Звезд), Виталий Пинчук («Динамо» Мн, дебютант), Эрик О'Делл («Динамо» Мск, второй Матч Звезд).

Дивизион Харламова: Илья Проскуряков («Трактор», дебютант), Никита Трямкин («Автомобилист», третий Матч Звезд), Сергей Телегин («Трактор», дебютант), Анатолий Голышев («Автомобилист», третий Матч Звезд), Павел Порядин («Нефтехимик», второй Матч Звезд), Николай Голдобин («Металлург», дебютант), Эдвард Паскуале («Металлург», дебютант), Егор Яковлев («Металлург», дебютант), Александр Радулов («Ак Барс», седьмой Матч Звезд), Антон Бурдасов («Трактор», второй Матч Звезд).

Дивизион Чернышева: Евгений Аликин («Амур», дебютант), Райан Мерфи («Салават Юлаев», дебютант), Линден Вей («Барыс», второй Матч Звезд), Ярослав Лихачев («Амур», дебютант); Александр Шаров («Сибирь», дебютант), Либор Шулак («Адмирал», дебютант), Андрей Кареев («Салават Юлаев», дебютант), Тревор Мерфи («Сибирь», дебютант), Александр Хмелевский («Салават Юлаев», дебютант), Сергей Толчинский («Авангард», дебютант).

Матч звезд КХЛ пройдет в Челябинске 10 и 11 декабря.