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Сегодня, 11:30

Опрос генменеджеров КХЛ: Шипачев — самый переоцененный игрок лиги

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Опрос генменеджеров КХЛ.
Фото «СЭ»
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Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (6 из 21) считают самым переоцененным игроком лиги нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачева.

В прошлом сезоне 35-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в составе московского «Динамо», а в этом набрал всего 9 (4+5) очков в 24 матчах за казанцев.

Четыре руководителя проголосовали за одноклубника Шипачева Александра Радулова.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».

Игорь Есмантович и&nbsp;Роман Ротенберг. Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Опрос генменеджеров КХЛ. Фото "СЭ"
Опрос генменеджеров КХЛ.
Фото «СЭ»
Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Ак Барс
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