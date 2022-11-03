Опрос генменеджеров КХЛ: Шипачев — самый переоцененный игрок лиги

Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (6 из 21) считают самым переоцененным игроком лиги нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачева.

В прошлом сезоне 35-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в составе московского «Динамо», а в этом набрал всего 9 (4+5) очков в 24 матчах за казанцев.

Четыре руководителя проголосовали за одноклубника Шипачева Александра Радулова.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».