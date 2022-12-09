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Сегодня, 18:29

Спортивный директор «Металлурга»: «Немного попали в яму и не можем забить больше двух голов»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал результаты команды в последних матчах.

У «Магнитки» три поражения подряд — от «Автомобилиста» в двух матчах (1:2 и 1:4) и «Нефтехимика» (2:3).

«Планы на дедлайн есть. Мы думаем об этом, но говорить о них сейчас не буду. Мы не сидим на месте. То, что мы сейчас немного попали в яму и не можем забить больше двух голов в последних 10-11 играх, — это проблема. Будем обсуждать ее после выходных с тренерским штабом и игроками. Будем разговаривать, почему команда, которая в прошлом сезоне забила больше всех голов, последние игры беззубо играет в нападении», — сказал Гомоляко.

«Металлург» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 52 очка в 39 матчах. Следующую игру команда проведет дома 19 декабря против «Амура».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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