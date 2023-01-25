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Сегодня, 20:43

Оскорбления участников стычки попали в трансляцию во время потасовки между Радуловым, Воронковым и Паниным

Виталий Косик
Корреспондент
Стычка игроков «Ак Барса» и «Салавата Юлаева».
Фото ХК «Ак Барс»
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» устроили потасовку в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча между командами закончилась победой «Салавата» — 2:1.

В конце второго периода нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков толкнул на борт игрока уфимцев Алексея Пустозерова, в результате чего у хоккеистов команд возникла перепалка.

В телетрансляцию попали слова одного из хоккеистов: «Сучка маленькая, понял? Я тебя трахну».

Кто произнес эти слова, неизвестно, но они были слышны через микрофоны у арбитров, которые разнимали игроков.

В итоге нападающий «Ак Барса» Александр Радулов, защитник «Салавата» Григорий Панин и Воронков получили по две минуты штрафа.

«Салават Юлаев» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Ак Барс» располагается на 3-й строчке — 69 очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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