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Сегодня, 03:54

Панин о матче с «Авангардом»: «Никакую победу нельзя назвать идеальной»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).

— Никакую победу нельзя назвать идеальной, — приводит слова Панина официальный сайт клуба. — В любом случае есть ошибки, есть какие-то хорошие и плохие действия. Мы перед игрой разбирали «Авангард». Нам объясняли, как команда закатывается, какие-то корректировки в перерывах вносили.

— Как команда переживала серию поражений?

— Наверное, самое обидное поражение — это матч с «Барысом», когда мы вели 1:0 и в концовке пропустили два гола. Это немного подорвало нас, но все ребята молодцы, вышли с хорошим настроем, выиграли игру. Есть время выдохнуть.

— В концовке встречи у вас что-то произошло с Антоном Беловым.

— Да ничего не произошло, это просто эмоции. Но в момент эмоций подраться очень хотелось.

— Знаете, что обошли «Авангард» по турнирной таблице?

— Я не знаю об этом, стараюсь не смотреть в таблицу. Я заглядываю, но какого-то акцента на этом не делаю.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/grigoriy-panin-nikakuyu-pobedu-nelzya-nazvat-idealnoy/
Григорий Панин
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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