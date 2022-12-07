Панин о матче с «Авангардом»: «Никакую победу нельзя назвать идеальной»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).

— Никакую победу нельзя назвать идеальной, — приводит слова Панина официальный сайт клуба. — В любом случае есть ошибки, есть какие-то хорошие и плохие действия. Мы перед игрой разбирали «Авангард». Нам объясняли, как команда закатывается, какие-то корректировки в перерывах вносили.

— Как команда переживала серию поражений?

— Наверное, самое обидное поражение — это матч с «Барысом», когда мы вели 1:0 и в концовке пропустили два гола. Это немного подорвало нас, но все ребята молодцы, вышли с хорошим настроем, выиграли игру. Есть время выдохнуть.

— В концовке встречи у вас что-то произошло с Антоном Беловым.

— Да ничего не произошло, это просто эмоции. Но в момент эмоций подраться очень хотелось.

— Знаете, что обошли «Авангард» по турнирной таблице?

— Я не знаю об этом, стараюсь не смотреть в таблицу. Я заглядываю, но какого-то акцента на этом не делаю.