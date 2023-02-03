0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:17

Плющев высказался о «двойном» удалении Мичкова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал эпизод, случившийся во вчерашнем матче чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Сочи» с нападающим черноморского клуба Матвеем Мичковым.

«Мичков — талантливый парень. Еще молодой, но он ввязался во взрослую игру, и нужно играть по правилам, которые существуют. Матвей что-то сказал судье, выйдя со скамейки штрафников, это подпало под признаки оскорбления и вмешательства в действия арбитров, за что Мичков автоматически получил второй штраф. Думаю, если бы он сказал что-то нецензурное, то вообще ушел бы с площадки до конца игры. Что сделать? На ошибках учатся. Плохо, что учатся на своих ошибках. Там видно было, что Мичков что-то буркнул в адрес судьи. И тот не стерпел. Во-первых, он и не должен был терпеть, а во-вторых, таким юнцам рано открывать рот на судей. Чтобы я сказал, если бы мой подопечный такое сделал? Сказал бы: «Знаешь, мне нужно, чтобы ты на площадке у меня был, а не лавочку шлифовал из-за глупостей», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

По ходу первого периода 18-летний форвард гостей Матвей Мичков отбыл двухминутный штраф, вышел со скамейки, что-то сказал арбитру и снова получил две минуты за оскорбление судей и неспортивное поведение. В обоих случаях соперники наказали сочинцев голами, реализовав большинство. В итоге «Витязь» выиграл дома 5:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-plyushhev-o-dvojnom-udalenii-matveya-michkova-takim-yuntsam-rano-otkry-vat-rot-na-sudej/
Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
Матвей Мичков
2
Обсудить
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Амур» по буллитам переиграл «Авангард»